Вранці 20 листопада під час масованої російської атаки на Україну в Польщі пролунали вибухи, а уламки виявили вже у трьох локаціях. У Польщі підтвердили, що на території країни впали три російські об’єкти — дві ракети та один реактивний дрон.

Про це повідомили речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини, польські медіа Polsat News та RMF FM, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соціальній мережі X та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У Польщі пролунав вибух на тлі атаки РФ на Україну

Речник Повітряних сил ЗСУ заявив про ймовірний заліт російської ракети на польську територію під час ранкової атаки.

Зараз дивляться

— Стратегічна авіація запускала Х-101 під ранок. І ті ракети долітали вже до західних регіонів та перехоплювалися нашою ППО. Доволі високий відсоток перехоплення. Одна з ракет, імовірно, перетнула кордон із Польщею. Там перевіряється інформація, — сказав Ігнат.

Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що отримав доповідь від міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша та глави МВС Марчина Кервінського щодо безпекової ситуації у Білгорайському окрузі Люблінського воєводства, де раніше чули сильні вибухи.

Де виявили уламки у Польщі та як реагують служби

Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш оголосив на прес-конференції, що на території країни впали три російські об’єкти. Серед них — дві ракети та реактивний безпілотник.

За його словами, у селище Новий Ліповець — це була ракета Х-101. Ракета також впала в Руднику-над-Санем, а реактивний безпілотник – у Молодичі.

За даними польських медіа та правоохоронців, уламки невідомих об’єктів виявили у трьох населених пунктах у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський. Серед них:

селище Новий Ліповець (Білгорайський повіт, Люблінське воєводство);

селище Молодич (Ярославський повіт, Підкарпатське воєводство) — на полі за кілька кілометрів від забудови біля вирви знайшли обгорілі та розірвані металеві елементи;

селище Рудник-над-Сяном (Підкарпатське воєводство), де виявили металеві елементи.

У поліції Підкарпатського воєводства та МВС Польщі зазначили, що на місцях працюють поліція, пожежна охорона, військова жандармерія та інші служби.

Атака на Польщу: яка реакція України

Очільник МЗС Сибіга заявив, що поки Москва намагається ініціювати дискусії щодо “нової архітектури безпеки Європи”, російські ракети та дрони безпосередньо підривають чинний безпековий порядок у Європі. За його словами, ймовірно, першим кроком до його зміцнення було б припинення таких атак.

— Україна тримає першу лінію оборони від російської загрози. Підтримуючи спроможності України, союзники захищають власних громадян та свою безпеку. Зараз критично важливо посилити тиск на Росію, зміцнити протиповітряну оборону України та просувати мирні зусилля. Ми солідарні з Польщею та польським народом, — зазначив він.

Міністр Сибіга розповів, що українська сторона співпрацює з Польщею, щоб надати всю необхідну допомогу в розслідуванні цього інциденту та запобіганні подібним загрозам у майбутньому.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.