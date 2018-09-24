Чергова провокація. Окуповану Горлівку обстріляли з міномета

Збройні формування РФ з метою провокації обстріляли житлові квартали окупованої Горлівки. Внаслідок обстрілу пошкоджені 12 будинків.

Також бойовики обстріляли працівників підприємства Вода Донбасу в Авдіївці, йдеться у повідомленні СЦКК, яке оприлюднив штаб ООС.

При цьому сепаратистські ресурси поширили інформацію про те, що “вогонь вівся нібито з напрямку підконтрольного Україні Торецька (шахта Південна) із загальною витратою у 135 боєприпасів “.

– Відповідний провокативний обстріл дійсно мав місце, але його було здійснено з району колишнього бетонного заводу у Горлівці зі 120-міліметрового міномету з використанням 4-х боєприпасів, – зазначають у штабі.

Окупанти також обстріляли працівників підприємства Вода Донбасу, котрі виконували аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації пошкоджень Південно-Донбаського водоводу, – зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Роботи довелося негайно припинити і евакуювати людей. Тому без води досі залишаються Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Павлопіль, Селидове та Волноваха.

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