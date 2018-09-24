Чи варто міняти старі пластикові вікна на нові ПВХ?

Ви знаєте, що ваші гроші відлітають через вікна? Неякісні віконні конструкції не тільки пропускають світло, але і втрачають тепло взимку.

Кардинально змінили ситуацію пластикові вікна: Київ швидко взяв на озброєння нові технології виготовлення відповідно до вимог, що базуються на застосуванні багатокамерних профілів з полівінілхлориду (ПВХ).

Стандарт вікна – компанія-виробник, яка є однією з учасниць програми IQ energy, розробленої ЄБРР за підтримки Євросоюзу. Це означає, що купуючи металопластикові вікна в Києві, ви зможете отримати компенсацію 35% від витраченої суми.

Мета програми – допомогти утеплити будинок, встановивши пластикові вікна в Києві і області.

Процес придбання простий і зручний.

Якщо вас цікавлять німецькі віконні конструкції Rehau, Salamander або українські WDS, OpenTeck, звертайтеся в компанію Стандарт Вікна.

Вибравши цього виробника, ви отримаєте віконну продукцію за найнижчою ціною. Термін виготовлення 2-3 дні, безкоштовний замір, безкоштовна доставка по Києву. Але не варто забувати, що ціни на вікна різні і залежать від профілю і розмірів конструкції, варіанти склопакета і типу фурнітури.

Якщо хочете купити металопластикові вікна в Києві швидко, не обов’язково навіть залишати квартиру. Викликати замірника на будинок можна в режимі онлайн або по телефону. Спеціаліст зробить всі заміри і точний розрахунок вартості. Далі залишається лише зробити оплату, після чого завод виготовляє віконну конструкцію за індивідуальними розмірами.

Вікна Rehau – оптимальний варіант для вибору.

Якщо ви зупинили свій вибір на вікнах Rehau, важливо розібратися з видами профільних систем.

Rehau:

Ecosol 60

Ecosol 70

SYNEGO

Brilliant Design

Geneo

Salamander:

Desing 2D

Streamline

BluEvolution 92

Open Teck:

DE-LUX

ELIT 70

WDS

400 WDS

500 WDS

В цілому, вибирати пластикові вікна в Києві, можна:

відштовхуючись від наявного бюджету. Слід порівняти розцінки на різні профілі і склопакети і вибрати той варіант, на який вистачає грошей. Додаткові можливості відкриває покупка в розстрочку або в кредит в рамках участі в програмах компенсації;

відштовхуючись від потреб. Рекомендований підхід, при якому необхідно окреслити замовнику свої завдання (де здійснюється скління, куди виходить віконний проріз – сонячна /тіньова сторона, галаслива або тиха вулиця, індивідуальне або централізоване опалення використовується і т.д.), а потім замовити розрахунок вартості в декількох варіантах , наприклад, бюджетному та оптимальному.

Читайте: Металопластикові вікна Rehau: як правильно вибрати

В ідеалі при покупці вікон в Києві реально досягти балансу, при якому і наявні потреби нове пластикове вікно задовольняє, і переплат вдається уникнути.