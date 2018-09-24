Кличко розмістив відео і нагадав, що Київ готується до конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC)

Мер столиці Віталій Кличко у соціальній мережі Facebook розмістив відеоролик, що анонсує 56-ий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC), який у Києві відбудеться вперше.

Велика спортивна подія триватиме з 30 вересня по 5 жовтня, повідомляється на сайті Віталія Кличка.