Кличко розмістив відео і нагадав, що Київ готується до конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC)

Мер столиці Віталій Кличко у соціальній мережі Facebook розмістив відеоролик, що анонсує 56-ий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC), який у Києві відбудеться вперше.
Велика спортивна подія триватиме з 30 вересня по 5 жовтня, повідомляється на сайті Віталія Кличка.
– Друзі! Україна, Київ готується вперше приймати конгрес Всесвітньої боксерської ради. До нас приїдуть легенди світового боксу, чинні чемпіони світу, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Свою участь у конгресі підтвердили такі легенди боксу, як Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та інші. Отже, з 30 вересня по 5 жовтня Київ стане боксерською столицею, – відзначив Віталій Кличко.
Він також зазначив, що на конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) у Києві очікують понад 700 учасників зі 160 країн світу.
Ініціатором проведення конгресу в столиці України став вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко.
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До слова, українського боксера Володимира Кличка запросили викладати в один із найпрестижніших навчальних закладів у світі – Гарвардський університет.