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Київ зупинився у заторах (КАРТА)

Ранкові затори у Києві у понеділок сягнули 6 балів.

Згідно з даними Google Maps, станом на 9.30 у центрі столиці ускладено рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, особливо у районі метро Політехнічний інститут та перетину з вулицею В’ячеслава Чорновола, у напрямку до центру. Також затори – на вулицях Вадима Гетьмана, Мельникова.

Окрім того, “стоїть” також бульвар Лесі Українки. Місцями затори спостерігаються на вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, проспекті Героїв Сталінграда.

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На Північному мосту та мосту Патона також ускладено рух транспорту.

Нагадаємо, днями у Києві п’яний водій на Daewoo розбив у ДТП 4 автомобілі.

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