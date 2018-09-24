Київ зупинився у заторах (КАРТА)

Ранкові затори у Києві у понеділок сягнули 6 балів.
Згідно з даними Google Maps, станом на 9.30 у центрі столиці ускладено рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, особливо у районі метро Політехнічний інститут та перетину з вулицею В’ячеслава Чорновола, у напрямку до центру. Також затори – на вулицях Вадима Гетьмана, Мельникова.
Окрім того, “стоїть” також бульвар Лесі Українки. Місцями затори спостерігаються на вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, проспекті Героїв Сталінграда.
Читайте: У Києві чоловік з балкона влаштував стрілянину по дитячому майданчику
На Північному мосту та мосту Патона також ускладено рух транспорту.
Нагадаємо, днями у Києві п’яний водій на Daewoo розбив у ДТП 4 автомобілі.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+