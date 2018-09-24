PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 24 вересня (КАРТА)/

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 24 вересня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 24 вересня, буде холодною і мокрою.

Суха та сонячна погода очікується лише у Запоріжській, Луганській та Донецькій областях, повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні +22, в Одеській області – до +25.

У центрі та на сході України +20.

У північних регіонах – від +13 до +16.

На заході +14, місцями +13.

У Києві сьогодні дощ, протягом дня 13-15 вище нуля.

Читайте: ТОП-7 порад, як не захворіти восени

Раніше синоптики розповіли, якою буде осінь 2018 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Погода на сьогодні, 25 вересня (КАРТА)
Одесу накрила злива: водоспади на вулицях, вирвані люки і обірвані проводи
На Україну насувається ураган з Європи
Різкі перепади температур: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)
У Львові сильний вітер повалив дерева, понад 200 сіл без світла
Дощі та сильний вітер. В Україні оголошено штормове попередження (КАРТА)
З холодним вітром та дощами. Куди завтра прийде осінь (КАРТА)
Перші заморозки і зливи: прогноз погоди на жовтень
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка