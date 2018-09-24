PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Росія - миролюбна країна: у Києві скандал через підручник з російської/

Росія – миролюбна країна: у Києві скандал через підручник з російської

У Києві в одній зі шкіл розгорівся скандал через підручник 5 класу з російської мови.

Фотографії підручника опублікувала мама одного з учнів Євгенія Бобрик.

На сторінках підручника написано: Україна і Росія – миролюбні країни з багатою культурою і спільним корінням.

Підручник був виданий у 2005 році, отже його гриф рекомендовано міністерством освіти вже закінчився і його не можна використовувати в школах.

Читайте: Травма на все життя і самогубство: чим небезпечний булінг у школах

За словами Євгенії, її дитина вивчає російську мову у школі факультативно.

– Моя дитина хоче вчити і російську теж (як четверту мову). Але ж вчити жи-ши пиши з и і ось ця імперська риторика – це різні речі, – зазначає вона.

image image image
Росія – миролюбна країна: у Києві скандал через підручник з російської / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що учень 8 класу школи №94 по вулиці Ольгинській у Києві розбив вчительці голову стільцем і кілька разів ударив її ножицями в спину.

Фото: Бобрик Євгенія. 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка