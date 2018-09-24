У Києві в одній зі шкіл розгорівся скандал через підручник 5 класу з російської мови.

Фотографії підручника опублікувала мама одного з учнів Євгенія Бобрик.

На сторінках підручника написано: Україна і Росія – миролюбні країни з багатою культурою і спільним корінням.

Підручник був виданий у 2005 році, отже його гриф рекомендовано міністерством освіти вже закінчився і його не можна використовувати в школах.

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За словами Євгенії, її дитина вивчає російську мову у школі факультативно.

– Моя дитина хоче вчити і російську теж (як четверту мову). Але ж вчити жи-ши пиши з и і ось ця імперська риторика – це різні речі, – зазначає вона.





Росія – миролюбна країна: у Києві скандал через підручник з російської / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що учень 8 класу школи №94 по вулиці Ольгинській у Києві розбив вчительці голову стільцем і кілька разів ударив її ножицями в спину.

Фото: Бобрик Євгенія.