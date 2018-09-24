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Ситуація на Донбасі загострилася: трьох військових поранено

За добу окупанти 35 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі проведення операції Об’єднаних сил, 13 з них – із важкого озброєння. Внаслідок обстрілів трьох військових поранено.

Ситуація на Донбасі загострилася, проте залишалася цілком контрольованою, повідомляє штаб ООС.

– Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Новолуганське, Шуми, Південне, Майорськ, Піски, Авдіївка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине, – йдеться у повідомленні.

Окрім гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, окупанти застосували міномет калібру 82 мм біля Луганського, Новолуганського, Шумів, Південного та Майорська.

– Опорні пункти наших військ біля Луганського та Новолуганського противник також накривав вогнем з мінометів 120-го калібру. По позиціях біля цих двох населених пунктів на Світлодарському напрямку окупанти застосували важке озброєння найбільше – 10 разів. Крім того, позиції Об’єднаних сил поблизу Гнутового були обстріляні з озброєння БМП, – зазначають у штабі.

За даними розвідки, знищено 4 бойовиків та ще 4 поранено.

З початку поточної доби противник тричі обстріляв позиції Об’єднаних сил, в тому числі – із важкого озброєння.

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Зокрема, в районі Кримського та Широкиного окупанти стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по захисниках Південного здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, російські окупаційні війська 17 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Фото: Міноборони

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