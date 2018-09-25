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В Україні без світла понад 200 населених пунктів, в Карпатах -5°С і сніг

Станом на 7.20 на горі Піп Іван Чорногірський йде сніг, а температура повітря опустилася до -5°С.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

– Станом на 7.20. 25.09.2018 на г. Піп Іван Чорногірський похмуро, падає сніг. Вітер Сх. Пн-Сх 5-6 м/с. Температура повітря -5°С, – йдеться в повідомленні.

Через негоду в Україні зникло світло в понад 200 населених пунктах.

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За інформацією Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, вночі через негоду – дощ і сильний вітер – в Україні були знеструмлені 205 населених пунктів у семи областях.

Зокрема, без світла залишилися 91 населений пункт на Житомирщині, 54 на Київщині, 23-на Волині, 21- на Рівненщині, 12- на Одещині, по 2- на Сумщині й Кіровоградщині.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, зазначили в ДСНС.

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В Україні без світла понад 200 населених пунктів, в Карпатах -5°С і сніг / 2 фотографии

Нагадаємо, вчора ввечері на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг.

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