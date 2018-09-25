Дискримінація! Позбавлена ​​титулу Міс Україна-2018 не хоче віддавати корону

23-річна Вероніка Дідусенко, позбавлена ​​титулу Міс Україна, хоче боротися за права дівчат з дітьми на конкурсах краси.

Вероніка Дідусенко вважає, що вимоги до учасниць конкурсів краси – бути незаміжньою і без дітей – це дискримінація прав таких, як вона.

Також відстоювати позицію дівчата в коментарях в соцмережі взявся її бойфренд – засновник і керуючий партнер компанії CFC Consulting Геннадій Курочка.

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Він упевнений, що дитина не повинна заважати дівчатам отримати корону.

Раніше Факти ICTV писали, що переможниця конкурсу краси Міс Україна 2018 Вероніка Дідусенко дискваліфікована і позбавлена звання за надання недостовірної інформації про свій сімейний стан і наявність дітей.

Фото: Veronika Didusenko