PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Дискримінація! Позбавлена ​​титулу Міс Україна-2018 не хоче віддавати корону/

Дискримінація! Позбавлена ​​титулу Міс Україна-2018 не хоче віддавати корону

23-річна Вероніка Дідусенко, позбавлена ​​титулу Міс Україна, хоче боротися за права дівчат з дітьми на конкурсах краси.

Вероніка Дідусенко вважає, що вимоги до учасниць конкурсів краси – бути незаміжньою і без дітей – це дискримінація прав таких, як вона.

Також відстоювати позицію дівчата в коментарях в соцмережі взявся її бойфренд – засновник і керуючий партнер компанії CFC Consulting Геннадій Курочка.

Читайте: Міс Україна 2018: хто така Вероніка Дідусенко і 7 найкращих фото

Він упевнений, що дитина не повинна заважати дівчатам отримати корону.

 

Раніше Факти ICTV писали, що переможниця конкурсу краси Міс Україна 2018 Вероніка Дідусенко дискваліфікована і позбавлена звання за надання недостовірної інформації про свій сімейний стан і наявність дітей.

Фото: Veronika Didusenko

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Міс Україна 2018
Приховувала сина: у Міс Україна 2018 офіційно забрали корону
Скандал на Міс Україна 2018: у переможниці можуть забрати корону
Міс Україна 2018
Міс Україна 2018: хто така Вероніка Дідусенко і 7 найкращих фото
Мііс Україна 2018
Міс Україна 2018 – ім’я переможниці
Міс Україна 2018
Переможниця Міс Україна 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)
Карина Жосан - Міс Україна Всесвіт 2018
Топлес і червона доріжка. Топ-20 фото Міс Україна Всесвіт 2018
Обійшла коханку чоловіка Ані Лорак. Хто став Міс Україна Всесвіт 2018
Зовнішність – не головне. Особливості індустрії українських конкурсів краси
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка