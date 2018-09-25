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Не менше року. Скільки часу треба на створення бази ВМС на Азові

До кінця 2018 року нереально побудувати нову військово-морську базу на Азовському морі – просто немає грошей.

Корабель ВМС

Таку думку в коментарі Обозревателю висловив екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов.

– Відомо, що на поточний держбюджет 2018 такі кошти не були розраховані, тому говорити про те, що в найкоротші терміни вдасться створити відповідну інфраструктуру для такої бази на території одного з приморських містечок Азовського моря, про це мова не йде, – сказав він.

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Водночас, за його словами, перший крок уже зроблено, коли в Азовське море увійшли два українські військові кораблі – Донбас і Корець.

– Пошуково-рятувальний корабель Донбас буде використовуватися в якості штабу цієї військово-морської бази. Його розміри і наявність відповідних приміщень на борту корабля дозволяють розмістити необхідну техніку на борту, – розповів Селезньов.

На його думку, для створення повноцінної військово-морської бази, яка буде відповідати всім сучасним реаліям, необхідно не менше року.

– Зараз же це буде тільки так звана організаційна група, яка буде працювати саме над створенням військово-морської бази в акваторії Азовського моря, – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що українські військові кораблі Донбас і Корець зайшли до маріупольського порту.

Фото: скрін відео Петро Порошенко/Facebook

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