Нові 20 гривень ввели в обіг

З 25 вересня оновлена банкнота в 20 гривень введена в обіг.
Відсьогодні в Україні ввели в обіг оновлену банкноту в 20 грн, повідомляє прес-служба Національного банку України.
З 25 вересня 20-гривнева банкнота зразка 2018 року стає законним платіжним засобом. Вона буде знаходитися в обігу разом з банкнотами 20 гривень зразка 2003 року.
Українцям не потрібно обмінювати банкноти старого зразка на нові.
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До слова, Мінфін розраховує на зміцнення курсу гривні у 2019 році.
Фото: прес-служба Національного банку України
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