PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Нові 20 гривень ввели в обіг/

Нові 20 гривень ввели в обіг

З 25 вересня оновлена банкнота в 20 гривень введена в обіг.

20 гривень

Відсьогодні в Україні ввели в обіг оновлену банкноту в 20 грн, повідомляє прес-служба Національного банку України.

З 25 вересня 20-гривнева банкнота зразка 2018 року стає законним платіжним засобом. Вона буде знаходитися в обігу разом з банкнотами 20 гривень зразка 2003 року.

Українцям не потрібно обмінювати банкноти старого зразка на нові.

Читайте: Курс гривні: чому нацвалюта України зміцнюється

До слова, Мінфін розраховує на зміцнення курсу гривні у 2019 році.

Фото: прес-служба Національного банку України

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Незручні і легко губляться: українці незадоволені металевими гривнями
Чому дешевшає гривня і прогноз курсу долара на осінь
Позика МВФ для України: плюси і мінуси
Чому падає гривня – Нацбанк дав пояснення
події історії україни
Конституція, безвіз, агресія РФ та футбол. Головні події в незалежній Україні
Серпневий цінопад: які продукти істотно здешевшають
Леонид Кучма
Перший політ в космос, прийняття Конституції та розквіт економіки: Україна за часів Кучми
Курс долара перевалив за 26,70
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка