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Погода на сьогодні, 25 вересня (КАРТА)

25 вересня в Україні невеликий дощ, вночі у південних, східних та Дніпропетровській областях помірні дощі.

Про це опвідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°; вдень 9-14°, у південних та східних областях 13-18°.

В Карпатах невеликий дощ з мокрим снігом, вночі і вдень заморозки 0-3°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 25 вересня

У Києві невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-8°, вдень 10-12°.

Нагадаємо, якою буде погода на вересень в Україні.

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