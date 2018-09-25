Погода на сьогодні, 25 вересня (КАРТА)

25 вересня в Україні невеликий дощ, вночі у південних, східних та Дніпропетровській областях помірні дощі.
Про це опвідомляє Укргідрометцентр.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°; вдень 9-14°, у південних та східних областях 13-18°.
В Карпатах невеликий дощ з мокрим снігом, вночі і вдень заморозки 0-3°.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 25 вересня
У Києві невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-8°, вдень 10-12°.
Нагадаємо, якою буде погода на вересень в Україні.
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