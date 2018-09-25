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Порошенко на Генасамблеї ООН: про що говоритиме, з ким зустрінеться

Президент Петро Порошенко у виступі на 73-й сесії Генасамблеї ООН підніматиме питання безпекової й гуманітарної ситуації на Донбасі та в Криму.

Порошенко на Генасамблеї ООН

Про це повідомила у Facebook перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента з питань мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.

– Основною проблематикою всіх виступів і зустрічей Президента буде безпекова і гуманітарна ситуація на Донбасі і в Криму, перспективи введення миротворчої місії на Донбас. На двосторонніх зустрічах особлива увага приділятиметься активізації торгово-економічного співробітництва, – зазначила вона.

За її словами, окрім ключового виступу з трибуни ООН, який відбудеться у середу, 26 вересня, Порошенко матиме на полях Генасамблеї багато двосторонніх зустрічей з лідерами європейських країн, країн Африки і Азії, іншими високопосадовцями, українською діаспорою.

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Також глава держави візьме участь в конференції високого рівня з питань миротворчості.

– Плануються у ці кілька днів й інші важливі заходи, які поки що нехай залишаються певною інтригою, – додала Геращенко.


Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко 26 вересня виступить на засіданні Генасамблеї ООН. Планується також ряд важливих зустрічей і кілька неприємних сюрпризів для російської делегації.

ФотоIryna Gerashchenko

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