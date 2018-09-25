Україна запускає у серійне виробництво броньовик Лев

Броньовані ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) Лев запустять в серійне виробництво.

Концерн Укроборонпром збирається запустити в серійне виробництво броньовані ремонтно-евакуаційні машини Лев, повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

– На ДП Львівський бронетанковий завод, що входить до складу ДК Укроборонпром, успішно завершили визначально-відомчі випробування броньованої ремонтно-евакуаційної машини (БРЕМ) Лев і готові до її серійного виробництва, – йдеться у повідомленні.

БРЕМ Лев створена на базі танка Т-72 і призначена для евакуації та буксирування несправної, пошкодженої гусеничної і колісної військової техніки в умовах бойових дій.

Електрозварювальне обладнання дає можливість проводити електрозварювальні роботи в польових умовах.

– На БРЕМ Лев передбачена можливість встановлення двигуна потужністю 780 (840) к. с., які дозволяють 41-тонній машині розвивати максимальну швидкість руху до 60 км/год. БРЕМ здатна працювати у діапазоні температури повітря від -40 до +40, і має запас ходу не менше 460 кілометрів по ґрунтовій дорозі. Екіпаж машини – 3 особи, на озброєнні БРЕМ – кулемет НСВТ (КТ-12,7), – йдеться у повідомленні.





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До слова, львівський державний авіаційно-ремонтний завод разом з іншими підприємствами Укроборонпрому удосконалив два винищувачі МіГ-29МУ1 і передав їх на озброєння ЗСУ.

Фото: прес-служба Укроборонпрому