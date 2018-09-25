В Україні відключили телеканал UA:Перший – причина

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ) відключив мовлення телеканалу UA:Перший за борги.

Про це повідомив глава Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія на своїй сторінці в Facebook.

– Сьогодні вранці державний концерн РРТ відключив мовлення UA:Перший (за борги), – написав він.

Раніше НГТУ неодноразово заявляло про недостатнє фінансування роботи громадського мовлення в 2018 році.

Правління компанії звернулося до керівного складу компанії, а також до співробітників центральної дирекції з проханням скористатися відпусткою без збереження заробітної плати строком на 8-15 днів через критичний дефіцит коштів на рахунках компанії, які виникли в наслідок бюджетного недофінансування в 2018 році.

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– Дефіцит критично необхідних коштів до кінця 2018 становить 220 млн грн. У зв’язку з тотальним недофінансуванням НГТУ і наявним дефіцитом коштів, який ставить під загрозу роботу телерадіокомпанії та можливість трансляції всіх теле- і радіоканалів громадського мовника, правління НГТУ змушене вдатися до антикризових заходів, – йдеться в офіційному повідомленні компанії на сайті громадського мовлення.

Як відомо, в Україні відключили аналогове телебачення. Факти ICTV писали про переваги та недоліки цифрового формату ТБ.