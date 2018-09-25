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В Україну ненадовго повернеться тепло – дата

28 вересня в Україну повернеться тепла погода.

Синоптик Наталія Діденко повідомила у Facebook, що у п’ятницю, 28 вересня, в Україні потеплішає до +20 градусів.

– У Києві сьогодні ще дощ, завтра – без опадів. Найближчої ночі в столиці +2…+4 градуси, місцями заморозки 0-2 градуси, вдень +12…+13 градусів. З найближчої перспективи найприємнішою буде п’ятниця – сонце та +20 градусів, – написала Діденко.

За словами синоптика, вже в суботу знову стане холодно.

Читайте: Різкі перепади температур: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

До слова, у першу декаду жовтня буде ще відносно тепло, але потім почнеться похолодання і перші заморозки.

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