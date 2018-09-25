Війна на Донбасі: бойовики обстрілюють ЗСУ з великого калібру і БМП

Бойовики вели прицільний вогонь по ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Світлодарськ, Зайцеве, Південне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Гнутове. Міномети 120-го калібру противник застосував поблизу Південного, що на Горлівському напрямку.

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По опорних пунктах українських військ біля Кримського на Луганському напрямку ворог відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу. А по захисниках Водяного російсько-окупаційні війська застосували озброєння бойових машин піхоти.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено, чотирьох поранено.

Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне і Широкине. Втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 23 вересня, російські окупаційні війська 17 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.