Вводять споживачів в оману. В Україні скасують Книги скарг

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює скасування Книги відгуків та пропозицій.

У Мінекономрозвитку зазначають, що Книгу скарг запровадили ще у Радянському Союзі, і на той час вона була майже єдиним засобом контролю за підприємствами сфери послуг.

– Зараз Книга відгуків та пропозицій не є дієвим інструментом для захисту прав та вводить споживачів в оману. Споживачі сподіваються, що їхні записи можуть сприяти відновленню порушених прав, але на практиці це не працює, адже власники бізнесу часто не перевіряють книгу. З прийняттям Закону України Про звернення громадян доцільніше спрямовувати особисті електронні чи письмові звернення бізнесу, на які компанії зобов’язані відповідати у встановлений законодавством термін, – наголошується у повідомленні.

Серед інших недоліків – громадяни мають вказувати свої персональні дані, чим можуть скористатися шахраї.

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А ще ведення Книги відгуків та пропозицій створює зайвий тиск на добросовісний бізнес.

– У країнах Європейського Союзу вона не використовується. Бізнес має надавати перевагу іншим каналам, таким як електронні звернення, гарячі телефонні лінії, завдяки яким можна швидко отримати відповідь чи відстежити статус свого звернення, – вважають у Мінекономрозвитку.

До слова, з 1 липня в Україні заокруглюють загальні суми у чеках – через припинення карбування монет дрібних номіналом.

Фото: consumerhm.gov.ua