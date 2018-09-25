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Вибух міномета Молот: штаб ООС назвав причину

У штабі ООС назвали причину того чому у каналі ствола міномету М120-15 Молот розірвалась міна.

За попередніми висновками первинної перевірки, яка здійснювалася безпосередньо на місці, де відбувалася бойова робота, та в ході опитування поранених військовослужбовців, з’ясовано наступне. Ймовірно, причина розриву міни полягає в невірній підготовці боєприпасу до стрільби, в тому числі, недотримання правил її зберігання, – зазначили у прес-центрі штабу ООС.

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За даним фактом внесено до ЄРДР кримінальне провадження за ст. 414 ч. 2 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

Раніше Факти ICTV писали, що в одній з військових частин в районі проведення ООС двоє українських військових постраждали внаслідок розриву Молота.

Фото: УНІАН.

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