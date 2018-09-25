Які провокації готують проти кандидатів у президенти їх опоненти

Чим ближче до президентських виборів, тим більше з’являється компромату на відомих політиків.

Раніше, каже Володимир Фесенко, існували неписані правила, за якими жила політична еліта. Під час виборів заборонялось чіпати три теми – прямих родичів, жінок, дружин, дітей. Друге – не треба чіпати гроші: звідки і як. І третя тема – безпека. Не треба так воювати один з одним, щоб знищувати або потім саджати в в’язницю.

Однак за часів Януковича, коли посадили Луценка і Тимошенко, баланс був порушений і табу щодо родичів зникло. Хоча деякі опоненти ще й не на таке здатні.

Досвідчений боєць, опоблоківець Нестор Шуфрич, який мігрував у партію За життя, каже, що їх передвиборчий штаб відбив вже не одну атаку опонентів. Чого вартий лише запуск у ЗМІ інформації про начебто наявність у їхнього лідера Рабіновича цілого острова.

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Та й чим ми гірше Сполучених Штатів, де секс-звинувачення колишніх повій та порноактрис серйозно дошкуляють Дональду Трампу.

Під потужний інформаційний удар потрапив і Анатолій Гриценко. Особливо після того як перший непрохідний на попередніх виборах почав проходити на перші позиції опитувань.

Садовий давно мріяв піти в президенти. До того ж, з’явилася інформація, що виборчий штаб міністра оборони часів Ющенка може очолити голова президентської адміністрації того ж таки Віктора Андрійовича – Віктор Балога.

Чимало експертів не виключають, що Балога зіграє, швидше, у мінус Гриценку, відвернувши від нього партнерів. Того ж, скажімо, Чумака, який за таких обставин навряд чи зніметься з виборів.

Така ж дилема, і в опозиційному блоці, де на президентський трон претендує аж четверо депутатів – Бойко, Вілкул і Добкін з Рабіновичем.

Про похід на вибори єдиним фронтом тривають переговори і між штабами націоналістів – Свободою Тягнибока та Нацкорпусом Білецького. Хоча екс-комбат Азову, схоже, вже почав власну кампанію. Та й Тягнибок не з тих, хто підноситиме снаряди.

Шоумен Володимир Зеленський поки не дав однозначної відповіді чи піде в президенти. Продовжує тримати інтригу і музикант Святослав Вакарчук. Тоді як інших нових політиків поки не видно на горизонті.

До слова, київський міський голова Віталій Кличко впевнено очолює рейтинг кандидатів у мери столиці на наступних виборах у 2020 році.