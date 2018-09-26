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Комітет Сенату США визнав Голодомор геноцидом

Комітет Сенату США затвердив резолюцію, яка визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

Голодомор

Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив резолюцію, в якій визнано геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років, повідомляє посольство України в США у Facebook.

– Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив та рекомендував до схвалення верхньою палатою американського парламенту резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу, – йдеться у повідомленні.

У резолюції засуджуються систематичні порушення прав людини, які радянський уряд вчиняв проти українського народу.

Також у документі міститься заклик до розповсюдження інформації, аби підвищити обізнаність у світі про штучну природу цієї трагедії.

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До слова, у США штат Іллінойс оголосив 2018 рік роком пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.

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