Комітет Сенату США визнав Голодомор геноцидом

Комітет Сенату США затвердив резолюцію, яка визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом.
Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив резолюцію, в якій визнано геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років, повідомляє посольство України в США у Facebook.
– Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив та рекомендував до схвалення верхньою палатою американського парламенту резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу, – йдеться у повідомленні.
У резолюції засуджуються систематичні порушення прав людини, які радянський уряд вчиняв проти українського народу.
Також у документі міститься заклик до розповсюдження інформації, аби підвищити обізнаність у світі про штучну природу цієї трагедії.
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До слова, у США штат Іллінойс оголосив 2018 рік роком пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.