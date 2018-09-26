Киянам радять запастися водою на найближчі 4 дні

Київводоканал протягом чотирьох днів, з 26 по 29 вересня, буде тимчасово відключати холодне водопостачання абонентів за низкою адрес для проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Так, відключення води відбудеться за наступними адресами: 26, вересня з 8.00 до 07.00 27 вересня – вул.Салютна, 1, 2, 3, 5, 5-Б; вул.Щербаківского, 47-В; 27 вересня з 8.30 до 07.00 28 вересня – вул.Милютенка, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46; 28 вересня з 8.00 до 07.00 29 вересня – вул.Дашавська, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37; пер.Індустріальний 17, 19, 19-А, 21, 23.

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Крім цього, без холодного водопостачання з 19.00 28 вересня до 09.00 29 вересня залишаться об’єкти по вул. Туполєва, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12-А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29; 28 вересня з 9.00 до 07.00 29 вересня – вул.Бориспільська, 19,34.

До слова, в Києві може зрости тариф на холодну воду до кінця 2018 року.