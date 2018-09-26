Київський міжнародний економічний форум — головний захід Kyiv Investment Week

З 15 по 19 жовтня в Києві проходитиме інвестиційний тиждень Kyiv Investment Week — серія ділових і технологічних подій для інвесторів, бізнес-ангелів, стартапів і підприємців зі всієї Європи.

На п’ять днів столиця України стане головним європейським майданчиком для спілкування міжнародного й українського бізнесу та стартапів. Загалом, 8 заходів зберуть близько 3000 учасників і 130 спікерів із країн Європи, Америки й Азії. Мета Kyiv Investment Week — презентувати Україну іноземним інвесторам і допомогти учасникам встановити нові бізнес-контакти та зміцнити партнерські стосунки.

Ключовою подією тижня стане Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). П’ятий ювілейний КМЕФ відбудеться 18–19 жовтня та збере разом економістів зі світовим ім’ям, відомих бізнесменів, інвесторів і візіонерів із більш ніж тридцяти країн. Лейтмотивом форуму стане майбутнє країн у високотехнологічному світі. На учасників КМЕФ чекають дискусії про стратегії та інструменти конкурентоспроможності, наслідки торгових війн, інвестиційну привабливість, а також упровадження найсучасніших технологій в промисловості, банківський та аграрній сферах тощо.

– Під час Kyiv Investment Week у Києві буде сконцентровано декілька перспективних бізнес-заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості України. Це є також однією з головних задач КМЕФ. Задля участі у форумі до Києва завітають численні делегації потенційних інвесторів, щоб ознайомитися з бізнес-можливостями України. Таким чином, КМЕФ та Kyiv Investment Week реально впливатимуть на поліпшення репутації України у світі, — коментує голова оргкомітету КМЕФ Юрій Пивоваров.

Також у програмі Kyiv Investment Week: одноденний бізнес-тур для іноземних інвесторів ключовими точками української стартап-екосистеми (15 жовтня); UNIT Investment Summit в інноваційному парку UNIT.City, що об’єднає під одним дахом інвесторів, під керуванням яких знаходиться понад $300 млн. (16 жовтня); вечір випускних презентацій фінтех-акселератора RadarTech PopCorp (17 жовтня); Kyiv Barcrowling Week — тиждень знижок у найкращих креативних барах і ресторанах міста (15-18 жовтня); CreativeMornings/Kyiv — щомісячний сніданок-лекція для креативних спеціалістів (19 жовтня) та Kyiv Silicon Drinkabout — п’ятнична нетворкінг-вечірка київської хайтек-спільноти (19 жовтня).

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Нагадаємо, що Київський міжнародний економічний форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) — постійно діючий майданчик для формування стратегії економічного розвитку України. Орієнтований на організацію діалогу експертів, бізнесу та влади, запозичення найкращого світового досвіду, створення дорожньої карти розвитку та сприяння конвертації ідей у реальні дії.