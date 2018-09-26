Многая літа і Happy birthday. Як Порошенка вітали з днем народження

Українська діаспора у США першою привітала з днем народження президента Петра Порошенка, якому сьогодні виповнюється 53 роки.
Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
– Зворушливим співом Многая літа українська громада Америки першою привітала президента з днем народження, – написав він.
Йому також заспівали Happy birthday, mister president.
Як відомо, зараз Петро Порошенко перебуває у США, де бере участь у 73-й сесії Генасамблеї ООН.
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До речі, Петро Порошенко – наймолодший серед усіх українських глав держави.
Фото: скрін відео Святослава Цеголка
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