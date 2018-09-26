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Многая літа і Happy birthday. Як Порошенка вітали з днем народження

Українська діаспора у США першою привітала з днем народження президента Петра Порошенка, якому сьогодні виповнюється 53 роки.

День народження Порошенка

Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

– Зворушливим співом Многая літа українська громада Америки першою привітала президента з днем народження, – написав він.

Йому також заспівали Happy birthday, mister president.

Як відомо, зараз Петро Порошенко перебуває у США, де бере участь у 73-й сесії Генасамблеї ООН.

Читайте: ООН закликала посилити гуманітарну допомогу жителям Донбасу

До речі, Петро Порошенко – наймолодший серед усіх українських глав держави.

Фото: скрін відео Святослава Цеголка

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