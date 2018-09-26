На Херсонщині нелегально постачали воду на Кримський Титан

СБУ виявила у Херсонській області нелегальний трубопровід, через який постачали воду на завод Титан в Армянську.

– Від однієї зі свердловин пролягає прихований трубопровід через лінію розмежування з окупованою територією АР Крим у напрямку заводу ПрАТ Кримський Титан. Свердловини знаходяться за 15 метрів від лінії розмежування. Замаскована пластикова труба була прокладена до 2014 року, – розповіли у прес-службі прокуратури АР Крим.

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Можлива потужність виявленої врізки в одній зі свердловин – 250 кубометрів води на годину.

Як повідомлялося, 4 серпня окупанти у Криму зупинили роботу заводу Кримський титан через хімічні викиди.

Фото: прокуратура АР Крим.