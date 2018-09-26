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Найбільш уживана мова Європи: українська увійшла до топ-10

Українська мова увійшла до топ-10 рейтингу Найбільш вживаних мов Європи.

Такі дані наводить Рада Європи з нагоди Європейського дня мов, передає Європейська правда.

Мови, які найбільш широко вживаються серед населення Європи – російська, німецька та французька.

Читайте: Наскільки добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

Далі у списку розташувалися англійська, турецька та італійська. Наступні щаблі зайняли іспанська, українська і польська.

Раніше ми склали для вас 10 питань з української літератури.

Фото: Dreamstime.com

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