ООС: у боях на Донбасі поранено 5 українських бійців

За минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, 5 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил (ООС).

– Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. У тому числі – з озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Під час бойових дій 5 військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, – йдеться у зведенні на сторінці штабу в Facebook у середу вранці.

Так, за минулу добу ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Новолуганське, Зайцеве, Піски, Тарамчук, Гнутове, Водяне, Лебединський і Широкине.

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Як зазначається, незаконні збройні формування вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з міномета калібру 82-мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

За даними української розвідки протягом доби двох бойовиків знищено і ще 6 поранено.

Як повідомлялося, російські сапери на Донбасі підірвали магазин, в результаті чого було поранено 5 людей.