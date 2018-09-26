Опалення в Україні може з’явитися вже наступного тижня

Наступного тижня Кабмін може прийняти розпорядження про запуск опалювального сезону в Україні.

Про це під час брифінгу заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНІАН.

– На наступному тижні, я думаю, що ми приймемо рішення щодо запуску опалювального сезону – приймемо на Кабінеті міністрів розпорядження про деякі питання опалювального сезону, — сказав він.

За словами віце-прем’єра, зараз Мінрегіон перевіряє технічний стан підприємств теплокомуненерго і мереж, а також їх готовність до опалювального сезону. Також наступного тижня планує провести заключну селекторну нараду з даного питання.

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– На сьогоднішній день всі соціальні об’єкти готові. Житловий сектор йде за графіком і готовий майже на 99%, — сказав Зубко.

За його словами, уряду важливо, що процес підготовки до опалювального сезону йде разом з реформою в житлово-комунальній сфері, оскільки якщо раніше питанням пуски тепла в основному займалися Жеки, то тепер до процесу підключилися управління громадян та ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків).

Нагадаємо, раніше в уряді сказали, що у 2018 році опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня.

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