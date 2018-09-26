Пенсії військовослужбовців зростуть: коли і на скільки

Міністр соціальної політики України заявив, що з 1 січня 2019 року пенсії військових зростуть на 25%.

– З 1 січня ми забезпечимо зростання військових пенсій ще на 25%, як це передбачено відповідною постановою уряду, і на це також потрібні додаткові кошти. На даний момент у Державному бюджеті на 2019 рік передбачено 166 млрд грн, з них 139 млрд це дотації пенсій для цивільних і 27 млрд підуть на виплати пенсій військовим, – повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.

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Він нагадав, що пенсії військовослужбовців у 2018 році зросли майже на 50%, в середньому, на 1,5 тис. грн.

До слова, місія Міжнародного валютного фонду вважає, що пенсійна реформа в Україні дає очікувані та раніше обговорені результати.

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