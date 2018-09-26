PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Пенсії військовослужбовців зростуть: коли і на скільки/

Пенсії військовослужбовців зростуть: коли і на скільки

Міністр соціальної політики України заявив, що з 1 січня 2019 року пенсії військових зростуть на 25%.

– З 1 січня ми забезпечимо зростання військових пенсій ще на 25%, як це передбачено відповідною постановою уряду, і на це також потрібні додаткові кошти. На даний момент у Державному бюджеті на 2019 рік передбачено 166 млрд грн, з них 139 млрд це дотації пенсій для цивільних і 27 млрд підуть на виплати пенсій військовим, – повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.

Читайте: Зарплати, пенсії та курс долара: головні цифри держбюджету-2019

Він нагадав, що пенсії військовослужбовців у 2018 році зросли майже на 50%, в середньому, на 1,5 тис. грн.

До слова, місія Міжнародного валютного фонду вважає, що пенсійна реформа в Україні дає очікувані та раніше обговорені результати.

Фото: Nkrivko | Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка