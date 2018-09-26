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Підвищення цін на газ з 1 жовтня можуть скасувати

Кабмін може відмовитися від підвищення ціни на газ з жовтня через відсутность домовленості з МВФ.

– Постанова про спецзобов’язання (її вже кілька разів відтерміновували. – Ред.) – якщо не буде досягнуто домовленості про нову ціну на газ, не буде це погоджено з міжнародними партнерами – є ймовірність, що дію цієї постанови буде продовжено і надалі. Ми не виключаємо жодних варіантів у цьому питанні, – заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, МВФ і влада України все ще ведуть переговори щодо подальшої співпраці.

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НБУ для отримання коштів від МВФ очікує рішення щодо тарифів на газ та окремих питань держбюджету.

Також Рева додав, що підвищення цін на газ для населення уряд сьогодні не обговорював.

– Питання підвищення цін на газ до сьогодні не обговорювалося. Обговорювалися наші переговори з МВФ, з нашими партнерами, але конкретної дискусії про розмір ціни в уряді не було, – зазначив міністр.

Раніше Факти ICTV писали, що Нафтогаз України підготував свій варіант здорожчання газу для населення. Дві ціни – залежно від обсягу споживання.

Фото: Danijel Micka | Dreamstime.com

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