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Погода на сьогодні, 26 вересня (КАРТА)

26 вересня в Україні без опадів, на півдні до +18°.

На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +18°.

На заході України без опадів. Температура до +14°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +12°. У центрі також без опадів, температура до +13°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 26 вересня

У середу, 26 вересня, в Києві без опадів, температура до +12°.

Нагадаємо, якою буде погода на вересень в Україні.

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