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Приват нормалізував роботу свого додатку після збою

Додаток Приват24 працює в штатному режимі.

Про це повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга, передає РБК-Україна.

За його словами, збій був короткочасний.

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– Була невелика проблема, яку ми швидко усунули, – сказав він.

Нагадаємо, користувачі сьогодні вранці скаржилися на труднощі в роботі додатка

 

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