СБУ пояснила “зелених чоловічків” у Буковелі

У ці дні на Івано-Франківщині тривають військові навчання Козацька воля-2018.

На тлі поширених у соцмережах і деяких ЗМІ повідомлень про появу якихось “зелених чоловічків” на Буковелі у Службі безпеки України повідомили, що в Івано-Франківській області проходять військові навчання Козацька воля-2018.

Про це йдеться у відповідній заяві на сторінці СБУ у Facebook.

Там зазначається, що сьогодні в області не проводяться ані антитерористичні навчання, ані слідчі дії із залученням спецпризначенців.

Раніше у мережі з’явилися відео з “зеленими чоловічками” на Буковелі, на яких було знято “перекриту” дорогу та озброєних військовослужбовців, які стоять уздовж неї.

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– Інформація, поширена деякими ЗМІ, про проведення СБУ у районі Яремчанської міськради Івано-Франківської області “якихось незрозумілих дій” із залученням спецтехніки не відповідає дійсності. Просимо звернути увагу на повідомлення Міноборони України про те, що у ці дні тривають військові навчання Козацька воля-2018. Один з таких етапів за участю десантних підрозділів проходив у Карпатах, – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, Об’єднані сили провели тактичні навчання з відбиття та стримування агресії з моря.