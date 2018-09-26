Тимошенко: Соціальна ринкова економіка – це розвиток середнього класу

Соціальна ринкова економіка створить умови для гармонійного поєднання вільного підприємництва з інтересами суспільства, забезпечить розвиток малого та середнього бізнесу і гарантує допомогу громадянам, які її найбільше потребують.

Про це Юлія Тимошенко написала на власній сторінці у Facebook, пояснюючи мету Нового економічного курсу.

– Дехто каже, що соціальна ринкова економіка – неможлива. Бо це несполучно, взаємовиключно і взагалі – оксюморон… Категорично з цим незгодна! Створити рівні можливості для ведення бізнесу та підприємництва, ліквідувати монополії, позакривати всі “чорні вікна” для хабарів та “жертовних піднесень” чиновникам і посадовцям… Це і є соціально орієнтована ринкова економіка, – зазначила лідер Батьківщини.

На думку Юлії Тимошенко, кожна нова влада робить одне й те саме: “опановує тіньові схеми, створені попередниками, видаючи це за реформи”. Новий економічний курс покладе цьому край, переконана вона. Він знищить монополії та запровадить чесну конкуренцію, побудує справедливе правосуддя і забезпечить ресурси для підтримки найменш захищених верств населення.

– Розвиток малого підприємництва в усіх його виглядах – мале підприємництво, мале фермерство, міноритарні акціонери, мікрокредитування, яким живуть всі розвинуті країни світу, піднімаючи середній клас. І взагалі підняття середнього класу, як повноцінного, заможного учасника всіх соціальних процесів – це є якраз соціальна ринкова економіка, – впевнена лідер партії.

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За її словами, 27 років країна прожила в стані тотального хаосу і безправ’я. У соціально-економічному плані це – був рай для олігархів та нечистих на руку ділків, і непридатна для нормального гідного життя територія для більшості громадян.

– Новий економічний курс покладе цьому край! – наголосила Юлія Тимошенко.

– Сильна демократична правова держава рівних можливостей – така наша мета! І ми це зробимо! – запевнила лідер Батьківщини.

До слова, Юлія Тимошенко розповіла, як понизить ціни на газ, працюючи з МВФ.