Воздвиження Хреста Господнього: традиції, прикмети, заборони

27 вересня православні українці відзначають Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. У народі його називають Здвиженням.

Факти ICTV зібрали найцікавіше про свято, пов’язане з подією віднайдення та прославлення знаряддя нашого спасіння від рабства гріха і пристрастей, що після Воскресіння Господа стало символом перемоги життя над смертю.

Легенда про Животворний Хрест Господній

Церковні легенди пов’язують це свято з римським імператором Констянтином І Великим. У 311 році перед вирішальною битвою за престол він побачив на небі хрест з написом: Цим перемагай! А вночі Костянтину уві сні явився Ісус Христос і наказав зробити військовий прапор з таким хрестом. Він так і вчинив. Перемігши у битві свого ворога Максенція, він наказав вкласти прапор, який приніс перемогу, в руки своєї статуї на площі Риму.

Після того, як у 323 році Костянтин став одноосібним правителем Римської імперії, він вирішив знайти головну святиню християн. З цією метою він направив до Єрусалиму свою матір – царицю Олену. Вона знайшла три хрести, і щоб зрозуміти, який з них є животворним, патріарх Єрусалимський Макарій наказав по черзі прикладати хрести до мерця. Лише після прикладання до третього хреста мертвий чоловік ожив.

Імператор Костянтин звелів спорудити в Єрусалимі величний храм на честь Воскресіння Христового, що будувався 10 років і був освячений 26 вересня 335 року. А наступного дня – 27 вересня – було встановлено святкування на честь Воздвиження Хреста Господнього.

Традиції та заборони на Здвиження

У народі говорили, що на Воздвиження осінь літо відсуває. За три дні до свята прибирали всі овочі з корінням, щоб ранкові заморозки не знищили урожай.

Також 27 вересня починали садити яблуні та смородину – це можна робити приблизно до середини жовтня.

Селяни займалися заготовками капусти на зиму і часто робили це разом, організовуючи так звані капустяні вечірки. Вважалося, якщо дівчина, збираючись на посиденьки, прочитає спеціальнe змову, то зустріне хлопця, якого полюбить.

Старалися не планувати важливих справ на Воздвиження, оскільки вони могли закінчитися невдало.

У цей день птахи починають відлітати у теплі краї, а усі гади земні (змії, вужі, ящірки) ховаються у нори. Тому заборонялося до лісу ходити, щоб гадюки не затягнули до своєї ями. Якщо ж змія вкусить людину, то їй закриті двері до вирію, і вона замерзне узимку.

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Слідкували 27 вересня і за погодою. Якщо на Воздвиження гуси високо летять – навесні буде велика повінь, і навпаки, а як дме холодний вітер – літо буде теплим.

Нагадаємо, 21 вересня православні святкували Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі називають другою Пречистою.

Фото: ukr.media