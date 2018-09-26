Зона ООС: що знадобиться для проїзду

Після того, як закінчилася АТО і почалася ООС, основний документ для перетину лінії розмежування не змінився.

На сьогодні основним документом, який знадобиться для перетину громадянами лінії розмежування, є спеціальний дозвіл.

В’їзд на тимчасово непідконтрольну українській владі територію і виїзд з неї здійснюється при пред’явленні документів, що посвідчують особу, та дозволу. Отримати його можна на спеціальному порталі Служби безпеки України.

Дозвіл надається для одноразового або багаторазового перетину лінії зіткнення на маршруті транспортування і назад через діючі КПВВ.

Навіть з огляду на той факт, що обмеження терміну дії пропуску скасували, на порталі СБУ відповідних змін не внесли, тому по закінченню терміну дії дозволу його необхідно продовжити. Для цього на вкладці Історія подачі заяв з’явиться функція Переподати.

Під час подачі заявки на оформлення пропуску вам знадобиться паспорт та ідентифікаційний код, адже система попросить вас ввести такі дані, як номер і серію паспорта, а також номер ідентифікаційного коду. Ще доведеться вказати точні КПВВ, через які ви плануєте перетинати лінію розмежування і саме на них поширюватиметься пропуск.

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Крім того, потрібно буде вказати своє громадянство і вказати адресу фактичного місця проживання разом з адресою реєстрації. Іноді може виникнути ситуація, що ви забули пароль від акаунту, а доступу до електронної пошти, до якої він прив’язаний, більше немає. В такому випадку доведеться зареєструвати новий акаунт.

При повторній реєстрації вам може прийти повідомлення про те, що зазначена серія і номер паспорта вже є на сайті. В такому випадку доведеться дзвонити на гарячу лінію будь-якої координаційної групи або координаційного центру, щоб пояснити ситуацію і попросити видалити дані про стару перепустку.

Після того, як ви заповните всі необхідні поля, можна ще раз переглянути всю інформацію, щоб переконатися в її коректності та після цього вже подавати на розгляд. Оброблятися інформація буде протягом 10 днів і відповідь ви зможете побачити на персональній сторінці.

До слова, у Луганській області українські військові звільнили хутір Вільний, який перебував під контролем проросійських бойовиків.