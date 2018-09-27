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$250 млн Україні: Конгрес США схвалив проект бюджету-2019

Палата представників США підтримала збільшення безпекової допомоги Україні до 250 млн доларів у 2019 році.

Палата представників США (нижня палата Конгресу) схвалила проект бюджету Пентагону на 2019-й рік, у якому передбачено збільшення безпекової допомоги Україні до 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє посольство України в США у соціальній мережі Facebook.

– Як, зокрема, зазначається у законопроекті, 250 млн. дол. виділяються, у тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь та логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь чи військових товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку, – заявили у посольстві.

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Також сказано, що для набуття чинності Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік має бути підписаний президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше в США назвали умови для отримання Києвом допомоги.

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