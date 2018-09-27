Презентація відбулася в рамках Міжнародного транспортного форуму TRANS EXPO ODESSA 2018, який проходить в Одесі 26-28 вересня, на новому контейнерному терміналі Одеського порту на Карантинному молу, яким оперує ДП КТО.

На захід були запрошені учасники Міжнародного Чорноморського транспортного форуму, а також журналісти регіональних та центральних ЗМІ.

У присутності численних представників вітчизняного і зарубіжного транспортного бізнесу віце-президент компанії з суспільно-політичних відносин Світлана Ярова відкрила захід. Президент компанії Філіп Свенс зробив кілька програмних заяв:

– Вперше представляючи вашій увазі нашу нову програму розвитку, хочу підкреслити, що для концерну HHLA інвестиції в інфраструктуру Одеського порту мають велике значення. Про це найкраще свідчать чотири напрямки фактично розпочатого процесу інвестування, чотири глобальних компонента цієї програми. Це вкладення в термінальну інфраструктуру порту, це розвиток інтермодальних перевезень по всій Україні, це розширення нашого перевалочного бізнесу за рахунок інших видів вантажів поряд з контейнерними (тобто наш термінал стає багатофункціональним), а також впровадження сучасних високотехнологічних Ай-Ті рішень, які будуть цікаві нашим клієнтам і ефективні для ринку.

На сьогоднішній день, концерн HHLA вже інвестував понад $150 млн в контейнерний термінал. Для збільшення пропускної спроможності і підвищення ефективності роботи терміналу компанія планує вкласти ще кілька десятків мільйонів доларів.

– Сам факт запуску нової інвестиційної програми – це знакова подія для нас і свідчить про те, що ми віримо в успіх нашого контейнерного терміналу в Одеському порту і перспективи розвитку української економіки в цілому, – підкреслив Філіп Свенс.

У вересні 2018 р ДП КТО розпочало будівництво на штучно створеній території Карантинного молу тиловому майданчику для складування та обробки контейнерів загальною місткістю до 3 тис. TEU. Необхідність в цьому майданчику викликана загальним зростанням контейнерного вантажопотоку терміналу в 2017-2018 рр. і також зростанням обробки вантажів на нових причалах 1-к і 2-к (понад 40% від усього вантажообігу ДП КТО). Новий майданчик, для якої на першому етапі будуть закуплені два козлових перевантажувача RTG, планується ввести в експлуатацію влітку-восени 2019 року.

– Для нас дуже важливо, що Німеччина в непростий для України час вкладає великі інвестиції в розвиток контейнерного терміналу в Одеському порту, що є істотним внеском в розвиток транспортної інфраструктури України. Жоден іноземний інвестор не буде вкладати гроші, якщо він не бачить конструктивної позиції і співпраці з боку державних партнерів. Тому хочу подякувати адміністрації порту в особі Ігоря Ткачука, керівництво ДП АМПУ в особі Райвіс Вецкаганса, за сприяння в успішній реалізації даного проекту.

На сьогоднішній день зі станції Одеса-порт запущені регулярні контейнерні залізничні потяги в напрямках Івано-Франківськ, Дніпро і Харків. У найближчі дні очікується запуск блок-потяги в напрямку на Київ, в подальшому – на інші напрямки. Поїзд в Івано-Франківську область запущений 5 місяців тому і на сьогоднішній день завантажений більш, ніж на 85%. Поїзд на Дніпро, який почав курсувати тільки два місяці тому, вже завантажений в середньому на 60%. Поїзд на Харків (було всього 4 відправки) завантажений в середньому поки до 30%.

– З кожним новим рейсом зростає завантаження блок-потяів. Клієнти дуже задоволені і вітають розвиток цього сервісу. Маршрутизація контейнеропотоку і запуск регулярних блок-потягів – це новий рівень сервісу і колосальний крок вперед, найбільша ефективність роботи для держави, залізниці та Одеського порту. За це хочу окремо подякувати нове прогресивне керівництво Укрзалізниці – Євгенія Кравцова і В’ячеслава Єрьоміна, які змогли разом з нами, Адміністрацією Одеського порту, з нашими сусідами – терміналом Бруклін-Київ Порт, забезпечити запуск регулярних контейнерних блок-поїздів з Одеського порту. Вкладені інвестиції, підвищення рівня сервісу, все це – складові успіху ДП КТО – лідера контейнерного ринку України, – зазначив генеральний директор компанії Анастас Коккін.

У своєму зверненні до бізнес спільноти, начальник адміністрації Одеського порту Ігор Ткачук підкреслив:

– Компанія КТО в цьому році наростила перевалку вантажів більш ніж на 10%. Ми очікуємо подальше зростання контейнерного бізнесу, збільшення вантажообігу конкретно на даному підприємстві. Для адміністрації порту нинішній рік знаменний ще й тим, що спільними зусиллями з німецькою стороною ми відновили спорудження нового хвилелому Карантинного молу. Для нас це великий прорив. Будівництво хвилерізу було призупинено майже п’ять років тому. Сьогодні даний проект знаходиться під пильним контролем прем’єр-міністра України, Міністерства інфраструктури, і що дуже важливо – уряду Німеччини. Кількість делегацій, які відвідали за останній час Одеський порт, темпи виконання робіт і кількість початих інвестиційних проектів говорить про те, що Одеський порт успішно розвивається і рухається вперед. І в цьому величезна заслуга в тому числі наших надійних партнерів, які з нами працюють вже 17 років. Я маю на увазі найбільший німецький логістичний концерн HHLA і ДП КТО.

Компанія Контейнерний Термінал Одеса є дочірнім підприємством Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл ГмбХ (HHLA International GmbH) і входить до групи провідного в Європі логістичного холдингу – німецької компанії HHLA AG (м Гамбург).

З 2010 року компанія здійснює будівництво нового контейнерного терміналу спільно з АМПУ. За останні сім років компанією сплачено податків до бюджетів різних рівнів понад 1 млрд гривень.

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Проект будівництва терміналу Карантинний мол, який передбачає розширення пропускної здатності на 600 тис. TEU річний перевалки – один з найбільших інфраструктурних проектів в морської транспортної галузі України. Загальний обсяг інвестицій перевищує 5 млрд грн.