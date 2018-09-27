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Киян здивувала нова система оплати проїзду у громадському транспорті

Інноваційна система оплати проїзду у громадському наземному транспорті столиці, котра незабаром запрацює в повному обсязі, привела киян у захват.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook блогер Олександр Барабошко, на такі зміни чекали довго.

– Сьогодні у київському тролейбусі вперше побачив систему оплати за допомогою єдиного квитка або карти (наскільки я розумію). Ще не працювала оплата, але сама поява таких автоматів – це зміна, на яку я довго чекав, – написав блогер.

Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація повідомляла, що система єдиного електронного квитка для проїзду в громадському наземному транспорті столиці може запрацювати в тестовому режимі вже з 1 листопада. Потім розпочнеться перехідний період.

Зараз у трамваях, автобусах і тролейбусах встановлюють валідатори для зчитування е-квитків. Загалом їх буде 1,5 тис., по три-п’ять пристроїв на салон залежно від його розміру. Для зручності пасажирів валідатори знаходитимуться біля кожних дверей при вході до транспорту.

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Зазначимо, що оплатити поїздку через валідатори можна буде кількома способами.

Перший – за допомогою одноразового талончика з QR-кодом, продавати які планують в Ibox, встановлених на всіх зупинках, банківських терміналах, кіосках Союздрук і Т-кіосках. Його ціна – 8 грн. Використовувати такий талон можна в будь-якому громадському транспорті, крім маршрутних таксі та метро.

Другий вид е-квитка – пластикова картка, яка працює за принципом карт на метро. Чим більше ви записуватимете поїздок на картку, тим дешевше виходитиме одна поїздка.

Ще два доступних способи оплати – банківською картою або Карткою киянина. Для останніх знижка за поїздку становитиме 50 копійок. Крім того, як планують у КМДА, наступного року за проїзд у наземному транспорті розрахуватися можна буде і банківськими картами з системою PayPass і PayWay.

До слова, у Полтаві ухвалили рішення про зменшення вартості проїзду у громадському транспорті.

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