Кияни готові знову обрати Віталія Кличка на посаду мера, але не будуть голосувати за Кличка-президента. Такий результат показують соціологічні дослідження компанії Seetarget, в результаті опитування, проведеного 7-10 вересня серед жителів Києва.

Компанія Seetarget представила в четвер, 27 вересня у прес-центрі Українських новин результати соціологічного дослідження Київ у фокусі соціології. Електоральні рейтинги і потенціал кандидатів в мери Києва. У презентації результатів дослідження брали участь: керівник компанії Seetаrget Олексій Боровський, керівник Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко і експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк.

Як зазначив керівник Seetаrget Олексій Боровський, Віталій Кличко має найвищий рейтинг серед можливих кандидатів – 30%. При цьому, його рейтинг приблизно дорівнює антирейтингу (31,5%), а не відрізняється в рази як у інших кандидатів.

– З цього випливає висновок, що Кличко за час своєї каденції зумів набрати очки в очах киян. І незважаючи на певний рівень невдоволення, все одно займає міцні позиції на своєму місці, – зазначив Олексій Боровський.

Крім того, соціолог зазначив, що на користь Кличка грає його стійкий міжнародний імідж, і вміння спілкуватися з інвесторами для залучення інвестиційних коштів в інфраструктуру столиці. Важливим фактором в очах киян є і те, що його особисті кошти – прозорі і зароблені у професійному спорті.

Дослідження показали, що кияни не готові віддати свої голоси за Кличка, якби той балотувався на пост президента. Однак готові знову проголосувати за нього на виборах мера.

– Рівень рейтингу Кличко, як кандидата в президенти, кияни визначають, як низький – 1,1%. При цьому, незважаючи на розкручуваність, як політиків, персон Вакарчука і Зеленського, кияни не готові довірити їм крісло мера, незважаючи на те, що вони теж вийшли зі сфери, далекої від політики – шоу-бізнесу. Так само, як і Кличко – професійний спорт. А результати доводять, що кияни не особливо готові довіритися тим, кому потрібно знову 3-4 роки для того, щоб розібратися у столичному господарстві і тому віддають перевагу синиці в руці, ніж журавля в небі, – констатує Олексій Боровський.

При цьому задоволені діями мера Кличко – 37,1% киян, а незадоволені – 59,4% жителів столиці.

– Віталію Кличку необхідно знаходити точки докладання зусиль для зниження цього показника. Ситуація видається такою, що на даному етапі у киян немає запиту на конкурента Віталію Кличку. Але, незважаючи на пристойний рівень довіри, ніхто не знає як буде виглядати ситуація, коли цей запит з’явиться. І куди, в свою чергу, перейдуть голоси конкурентів, – зазначає керівник Seetarget.

Експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк, коментуючи результати дослідження, відзначив, що мера частіше оцінюють по господарськими критеріями, а не за політичними. Також він зазначив, що існує різниця між проблемами столиці України і європейських столиць.

– Результати показують, що екологія хвилює наших громадян менше – це різкий контраст з містами Європи. І в Римі більше дискутують як поліпшити екологію, а не дороги. Це дуже відрізняє нас з європейськими країнами, – підкреслив експерт.

Як зазначив керівник Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко, ситуація в столиці дуже впливає на ситуацію в країні і меру Києва буде непросто.

– Ситуація в столиці критично важлива і може впливати на загальнонаціональну ситуацію. Впадає в очі зростання критичного ставлення до мера. Медовий місяць Кличко вже закінчився. І ставлення до Кличка і його команди стає більш вимогливим. Парадокс у тому, що при зростанні критичного ставлення – ми не бачимо йому реальної альтернативи, – зазначив Фесенко.

Нагадаємо, компанією Seetarget з 7 по 10 вересня було проведено соціологічне дослідження Київ у фокусі соціології. Електоральні рейтинги і потенціал кандидатів в мери Києва методом особистих інтерв’ю (face-to-face). Репрезентативна за статтю та віком вибірка 804 респондентів. Похибка вимірювання складає не більше 2,1-3,6% в залежності від співвідношення змінних.