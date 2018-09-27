Слідство розглядає кілька версій вибуху міномета Молот на Рівненському полігоні, у тому числі людський фактор і неякісні боєприпаси.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наразі слідство відпрацьовує кілька версій розриву міномета Молот на Рівненському полігоні, серед яких людський фактор і поганий технічний стан, передає Інтерфакс-Україна.

– Щодо випадку на Рівненському полігоні. Слідство висунуло кілька версій, в тому числі людський фактор… неякісні боєприпаси, задовільний технічний стан мінометів, – сказав Луценко.

Він також попросив комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони звернутися до Міністерства оборони та Укроборонпрому провести ревізію міномета Молот.

– Очевидно, що слідство вивчить надані нам .. документи, і будуть притягнуті до відповідальності ті, хто всупереч нормативам не забезпечив техніку безпеки при бойових стрільбах на Рівненському полігоні, – підсумував Луценко.

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До слова, у штабі ООС назвали причину чому в каналі ствола міномету М120-15 Молот розірвалася міна.