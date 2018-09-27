У декларації потрібно лише зазначити батька або мати неповнолітньої дитини.

При оформленні субсидій члени розлученої сім’ї не повинні відображати в декларації своїх колишніх чоловіків або дружин, які зареєстровані та проживають окремо.

Про це йдеться в роз’ясненні Міністерства соціальної політики України.

Однак, зазначають у міністерстві, якщо сім’я розлучена, але є неповнолітні діти, то в декларації потрібно вказати матір чи батька дитини (залежно від того, з ким проживає дитина).

У Мінсоцполітики радять звернутися до Комісії з питань призначення житлових субсидій, щоб доходи того з батьків, який не зареєстрований і не проживає разом з дитиною, не включалися до сукупного доходу домогосподарства. Разом із заявою необхідно надати також документ (довідка з ЖЕК, сільської/селищної ради), що дитина проживає з заявником.

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До слова, у Мінсоцполітики пояснили, чому усна відмова у субсидії є незаконною.