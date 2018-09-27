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Погода на сьогодні, 27 вересня (КАРТА)

27 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це упізнає Укргідрометцентр.

Вітер західний 7-12 м/с.

Температура вночі 5-8°; вдень 9-14°, у південних та східних областях 14-17°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 27 вересня

У Києві мінлива хмарність.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.

Нагадаємо, якою буде погода на вересень в Україні.

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