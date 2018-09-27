Колишні члени партії За життя почали масово публікувати відео-заяви на своїх офіційних сторінках у Facebook, в яких вони заявляють, що приєдналися до нової політичної сили Євгена Мураєва Наші.

Такий флешмоб # всенаші з’явився у відповідь на заяву Вадима Рабіновича про те, що він обдзвонив всі обласні організації партії За життя і виявилося, що ніхто не перейшов в партію Наші.

Відповідь на таку заяву, в своєму Фейсбук оприлюднила дружина Євгена Мураєва Валерія – екс-глава Харківської регіональної організації партії За життя:

– Ми тут з колегами несподівано дізналися, що ми “на місці”. Так ось, повідомляємо, що ось тепер ми дійсно на своєму місці. Разом з людьми, з НАШИМИ, тими, хто керується тими ж принципами, цінностями, що і ми, тими, хто не боїться відкрито заявляти про свою позицію і відстоювати її.

За інформацією джерела, через розбіжності серед членів політради влітку не вдалося навіть зібрати партійний з’їзд.

Після цього член політради Андрій Альошин, голова секретаріату партії Віктор Головко та Вадим Рабінович в терміновому порядку змінили всіх глав обласних партійних організацій для максимального управління з центру.

Це призвело до того, що більшість членів партії За життя підтримали ініціативу Євгена Мураєва і вступили до лав політичної сили Наші.

У ролику, який буквально захопив мережу, фігурують також Денис Щамбура, Данило Міро, Антон Новіков та ін. політичні діячі.

– Колеги, хто не встиг увійти в цей ролик – не ображайтеся … To be continued … – заявила Валерія Мураєва.

Нагадаємо, раніше на своїй офіційній сторінці в Facebook Вадим Рабінович заявив, що “Всі на місці. Живі і здорові. Ніхто нікуди не йде”.