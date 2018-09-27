Зміни з 1 вересня в Україні принесуть здорожчання залізничних квитків, а також підвищення зарплат військовослужбовцям.

Що зміниться в Україні з 1 вересня і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна сфера

Тарифи

В Україні можуть не підвищити тарифи на газ для населення. Кабмін розглядає таку можливість через відсутність домовленості з МВФ.

З 1 жовтня збільшиться фінансування субсидій на придбання населенням твердого палива. Міністерство соціальної політики планує з 1 жовтня 2018 року переглянути і збільшити фінансування на виплату субсидій, які частково покривають вартість закупівлі населенням твердого палива (вугілля) замість дорогого природного газу.

У середині жовтня в Києві подорожчає холодна вода і водовідведення. НКРЕКП затвердила новий тариф для Київводоканалу на рівні 19,6 грн/куб. м.

Сервіси

З 1 жовтня впроваджується система оперативного інформування про виплати лікарняних. Фонд соціального страхування з 1 жовтня впроваджує систему оперативного інформування роботодавцями про здійснення виплат співробітникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві.

В Україні має запрацювати загальнодержавний онлайн-реєстр вакансій. Кабінет Міністрів України доручив Міністерству соціальної політики до жовтня запровадити механізм надання роботодавцями інформації про потреби в робочій силі в електронному вигляді.

З 1 жовтня можна отримати електронно розширену інформацію про доходи та сплачені податки з них.

Читайте: Курс долара до кінця 2019 – прогноз Кабміну

Армія

В Україні з 1 жовтня починається осінній призов до ЗСУ. Цьогорічний призов продовжено з двох до трьох місяців: з 1 жовтня по 31 грудня.

Міноборони прийняло рішення з 1 жовтня підвищити грошове забезпечення військових.

Медицина і освіта

Українські мами почнуть отримувати “пакет малюка”. Батьки новонароджених почнуть отримувати безкоштовний “пакет малюка” в день виписки з пологового будинку з 1 жовтня.

1 жовтня стартує конкурс з обрання членів Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти

До 1 жовтня всі надруковані підручники розвезуть по школах. 100% букварів, підручників з математики та курсу Я досліджую світ для 1 класу вже надруковано. Літературу передали для розвезення до обласних книжкових баз.

1 жовтня закінчується вступна кампанія до закладів профосвіти. З 1 жовтня заклади профосвіти не зможуть здійснювати додатковий прийом вступників на регіональне та державне замовлення.

Транспорт

Задля безпеки на дорозі з 1 жовтня водії мають їздити із увімкненим ближнім світлом фар на заміських дорогах.

Укрзалізниця підвищить ціни на квитки. Укрзалізниця з 1 жовтня запланувала другий етап підвищення цін на квитки – на 12%.

З 1 жовтня Укрзалізниця підвищить тарифи на залізничні вантажоперевезення майже на чверть. Тарифний комітет Міністерства інфраструктури України погодив підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення всередині країни на 22,5% з 1 жовтня.

Нові рейси в аеропортах:

Myway Airlines відкриє регулярні рейси до Києва з Тбілісі з 5 жовтня.

Ryanair з 15 жовтня запустить рейси за 10 напрямками з Києва, за 5 – зі Львова.

Brussels Airlines з 17 жовтня запустить регулярні рейси між Києвом і Брюсселем.

Енергетика

НКРЕКП має намір збільшити тариф для Енергоатома на відпуск електроенергії на 3,2% до 55,76 коп./КВт-годину з 1 жовтня.

НКРЕКП намір збільшити середній тариф на передачу електроенергії магістральними мережами для Укренерго на 1,5% до 4,969 коп./КВт-годину з 1 жовтня.

Україна з 1 жовтня заборонила ввезення російських вогнегасників.

Київ, медіа, бізнес

Починаючи з 5 жовтня Державна служба з питань праці спільно з фіскальною службою почнуть масові перевірки бізнесу на предмет неоформлених працівників і зарплат “у конвертах”.

З 1 жовтня в Україні дозволять забудовникам засклення балконів. Кабмін дозволив склити балкони і лоджії вище третього поверху при проектуванні нових і реконструкції існуючих житлових будинків.

4 жовтня на телеканалі ICTV вийде перший випуск національного телепроекту Нові лідери. Ведучим телепроекту стане відомий український шоумен Сергій Притула.

З 15 жовтня у столиці почне цілодобове чергування снігоприбиральна техніка. На випадок різкого погіршення погоди вже з 15 жовтня частина снігоприбиральної техніки у столиці чергуватиме цілодобово.

До слова, читайте також про те, що змінилося в Україні з 1 вересня 2018 року.