З 2015 по 2016 рік Україна піднялася у всесвітньому рейтингу економічних свобод на 15 позицій.
Україна піднялася на 15 місць у всесвітньому рейтингу економічних в період з 2015 по 2016 рік, повідомляє аналітичний центр Fraser Institute.
Індекс свобод розраховується за допомогою 42 показників, які об’єднують в 5 категорій:
- регулювання бізнесу, праці та кредитування;
- свобода міжнародної торгівлі;
- доступ до валюти;
- захист прав власності;
- розмір уряду.
Такий прогрес країни був забезпечений завдяки лібералізації у 2016 році. Найкращу оцінку Україна отримала за показником розмір уряду (51 місце у світі).
Найвище місце в рейтингу Україна зайняла у 2002 році (110 місце).
Читайте: Економічне диво України – як вийти з кризи
До слова, в НБУ вважають, що розвиток економіки України сповільниться до 2,5%.