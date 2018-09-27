PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Україна піднялася у рейтингу економічних свобод/

Україна піднялася у рейтингу економічних свобод

З 2015 по 2016 рік Україна піднялася у всесвітньому рейтингу економічних свобод на 15 позицій.

Економіка

Україна піднялася на 15 місць у всесвітньому рейтингу економічних в період з 2015 по 2016 рік, повідомляє аналітичний центр Fraser Institute.

Індекс свобод розраховується за допомогою 42 показників, які об’єднують в 5 категорій:

  • регулювання бізнесу, праці та кредитування;
  • свобода міжнародної торгівлі;
  • доступ до валюти;
  • захист прав власності;
  • розмір уряду.

Такий прогрес країни був забезпечений завдяки лібералізації у 2016 році. Найкращу оцінку Україна отримала за показником розмір уряду (51 місце у світі).

Найвище місце в рейтингу Україна зайняла у 2002 році (110 місце).

Читайте: Економічне диво України – як вийти з кризи

До слова, в НБУ вважають, що розвиток економіки України сповільниться до 2,5%.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм
Павло Клімкін
Україна вишле консула Угорщини, якщо його не відкличуть – Клімкін
РФ США прапори
РФ працює проти інтересів США в Україні та Сирії – Помпео
Ryanair
Ryanair хоче запустити внутрішні рейси в Україні
Знищення політичної корупції: що змінить виборча реформа
Прибирайте сміття
День незалежності 2018: чому на вулицях залишилося стільки сміття і як це змінити
НАТО
У США серйозно розглядають перспективу вступу України в НАТО
США
США готові співпрацювати, аби запобігти втручанню РФ у вибори в Україні
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка