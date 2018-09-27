З 2015 по 2016 рік Україна піднялася у всесвітньому рейтингу економічних свобод на 15 позицій.

Україна піднялася на 15 місць у всесвітньому рейтингу економічних в період з 2015 по 2016 рік, повідомляє аналітичний центр Fraser Institute.

Індекс свобод розраховується за допомогою 42 показників, які об’єднують в 5 категорій:

регулювання бізнесу, праці та кредитування;

свобода міжнародної торгівлі;

доступ до валюти;

захист прав власності;

розмір уряду.

Такий прогрес країни був забезпечений завдяки лібералізації у 2016 році. Найкращу оцінку Україна отримала за показником розмір уряду (51 місце у світі).

Найвище місце в рейтингу Україна зайняла у 2002 році (110 місце).

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До слова, в НБУ вважають, що розвиток економіки України сповільниться до 2,5%.