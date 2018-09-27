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Війна на Донбасі: бойовики ведуть прицільний вогонь з мінометів і БМП

Російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Світлодарськ, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 120-го калібру бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Кримського на Луганському напрямку та в районі населеного пункту Гнутове на Приазов’ї.

По захисникам Гнутового та Лебединського російсько-окупаційні війська застосовували озброєння бойових машин піхоти.

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В ході бойових дій втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби двоє окупантів знищені і двоє поранені.

Від початку доби ворог 7 раз обстріляв позиції Об’єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотошківське, Вільний, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Також по захисниках Новотошківського окупанти вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2.

Раніше штаб ООС повідомляв, що бойовики ОРДЛО використовують заборонені прийоми війни.

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