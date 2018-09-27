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Замість Леніна: у центрі Києва з’явилася величезна рука

У Києві на бульварі Шевченка, біля п’єдесталу, де стояв пам’ятник Леніну, з’явився арт-об’єкт Middle Way румунського скульптора Богдана Раци.

Арт-об’єкт встановлений тимчасово, пише Інтерфакс-Україна.

Скульптура зображує гігантську руку, що символізує дружбу і спілкування.

Читайте: Сучасне мистецтво світового рівня – у Києві презентували нову виставку

Арт-об’єкт – величезна рука (кисть) темно-бірюзового кольору, піднята вгору.

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Замість Леніна: у центрі Києва з’явилася величезна рука / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що паспорт відомого рок-музиканта Віктора Цоя пішов з аукціону за 9 млн рублів (3 млн 852 тис. грн).

Фото: Інформатор.

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