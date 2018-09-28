БТР-4Е Буцефал призначений для транспортування бійців і здатний уплав форсувати водні перешкоди.

Зразок озброєння українського виробництва БТР-4Е Буцефал з’явився на передовій на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

– Новітній БТР-4Е Буцефал – повнопривідний восьміколесний бронетранспортер, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро з машинобудування, виробляється на заводі імені Малишева. Він призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів і вогневої підтримки в бою, – відзначили в прес-центрі.

Бойова машина обладнана потужною 30-міліметровою гарматою і бойовим модулем, що містить протитанкові керовані ракети Стугна. Крім того, здатний уплав форсувати водні перешкоди.

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– Буцефал може ефективно протидіяти навіть важкій броньованій техніці типу танків Т-72, ​​що знаходяться на озброєнні російсько-окупаційних військ, – підкреслили в прес-центрі.

Нагадаємо, в Україні випробували протитанковий ракетний комплекс Корсар.